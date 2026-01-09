A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, hogy alacsony forgalom mellett, pozitív hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en.
Hozzátette, hogy a vezető részvények közül a legjobban Mol teljesített, amelynek az emelkedését a szerb olajvállalat megvásárlásával összefüggő hírek hajtották.
Úgy vélte az OTP 0,57 százalékos csökkenése azt jelzi, hogy a bankapírban profitrealizálás történt.
A Mol 88 forinttal, 2,83 százalékkal 3200 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,57 százalékkal 36 590 forintra csökkent, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,2 százalékkal 1862 forintra nőtt, forgalma 516,8 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama változatlanul 10 280 forinton állt, a részvények forgalma 948,6 millió forintot ért el.
A BUMIX 10 299,14 ponton zárt pénteken, ez 133,79 pontos, 1,32 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Csúcsot döntött a budapesti tőzsdeCsak a Richter nem tudta ma az iramot tartani. Délelőtt az OTP rántotta fel a vezető részvényeket, amelyek utána rákapcsoltak.
Bővebben>>>
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!