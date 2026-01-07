A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy

a BUX a délelőtti órákban jelentősen emelkedett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően. Ezt követően profitrealizálás miatt azonban korrekció történt.

A BUX és a vezető részvények többsége a zárás előtt emelkedett ismét.

A Mol 20 forinttal, 0,63 százalékkal 3170 forintra erősödött, 4,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,22 százalékkal 37 050 forintra nőtt, forgalmuk 16,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,1 százalékkal 1838 forintra emelkedett, forgalma 912,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 148,74 ponton zárt szerdán, ez 54,84 pontos, 0,54 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.