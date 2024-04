Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Fordulópont következhet az amerikai és az európai gazdaság versenyfutásában, és ez hamarosan az alulárazott, lemaradó európai részvények a teljesítményén is megmutatkozhat majd – véli a JPMorgan Asset Management vezető, régiónkat is magába foglaló CEEMEA stratégája.

Míg az amerikai gazdaság tavaly rugalmas volt, addig Európában a növekedés a legjobb esetben is csak stagnált. Azonban az Európára vonatkozó várakozások most túlságosan alacsonyak – írja az FT hasábjain a szakember. Ez az alulteljesítés nagyrészt az ukrajnai orosz invázió és az azt követő energiaválság tovagyűrűző hatásaiból ered. Fő földgázszállítója elvesztésével Európa óriási sokkot élt át, a háztartásokat sújtották az egyre magasabb számlák, s ez az egyéb áruk és szolgáltatások árára is átterjedt. Bár az energiaárak 2022-ben világszerte emelkedtek, a megélhetési válság Európában sokkal fájdalmasabb és hosszan tartóbb volt. A fogyasztói bizalom követte a háztartások vásárlóerejének csökkenését.

Bár mind az amerikai, mind az európai háztartásoknak jelentős, a világjárványhoz kapcsolódó megtakarításaik voltak, az európaiak úgy döntöttek, hogy felhalmozzák ezeket a megtakarításokat. Ezzel szemben az amerikai fogyasztók ezeket a megtakarításokat elköltötték, pótolva a világjárvány alatt kiesett fogyasztásukat.

A két régió közötti eltérés másik forrása a fiskális politika volt. Az Atlanti-óceán túloldalán az amerikai mentőterv, a chip-törvény és az inflációcsökkentő törvény jelentős szerepet játszott a növekedés ösztönzésében. Az Egyesült Államokban a közelmúltban tapasztalt növekedési rugalmasság legalábbis részben a kormányzati kiadásoknak köszönhető, azonban a költségvetési hiány már a GDP 6 százalékát teszi ki.

Európának is jelentős ösztönzőket kellett volna kapnia a 750 milliárd eurós gazdaságélénkítési alap formájában. A pénz felhasználása azonban késik, és a támogatásoknak csak egyharmadát költötték el.

A monetáris politika eközben valószínűleg szintén nagyobb kárt okozott Európában, mint az Egyesült Államokban. Erről bővebben itt írtunk. Ennek oka, hogy az európai fogyasztók és vállalkozások jobban függenek a rövid távú kereskedelmi banki finanszírozástól, mint az Egyesült Államokban, ahol a finanszírozás nagyobb mértékben támaszkodik a hosszú távú kamatlábakra és a tőkepiacokra. Az euróövezetben a vállalkozások finanszírozásának kevesebb, mint 30 százaléka származik a tőkepiacokról, míg Amerikában ez az arány 70 százalék.

Az európai belföldi problémákat súlyosbítja, hogy a globális feldolgozóipar a mélyponton ragadt. Egész egyszerűen a háztartások globálisan túl sok árucikket halmoztak fel a világjárvány idején, és amint az újranyitás befejeződött, a szolgáltatásokra fordították figyelmüket. Az európai feldolgozóiparra épülő gazdaságok, mint például Németország, ezért különösen súlyosan szenvedtek.

Az európai növekedés korábbi korlátai azonban lassan hajtó erővé válnak. Európa rendkívüli munkát végzett az energiaellátás átállításában az orosz vezetékes gázról a cseppfolyósított földgázra. A viszonylag enyhe tél miatt a gázárak gyorsan csökkentek, és ezzel együtt az infláció is. A nyári hónapokban az európai háztartások még pozitív megélhetési költségsokkot is tapasztalhatnak.

Mivel a munkaerőpiac továbbra is szilárd, a háztartások kezdik érzékelni a reálbérek növekedését. A fogyasztói kiadások fellendülése még erőteljesebb lehet, ha a háztartások eléggé magabiztossá válnak ahhoz, hogy elköltsék a járvány idején keletkezett megtakarításaikat. Az EKB valószínűleg ösztönözni fogja ezt a fellendülést a kamatcsökkentésekkel, valamint a monetáris és fiskális politika egy irányba történő munkájával, mivel a fellendülési alapot egyre inkább az euróövezetben költik el. Ezzel szemben az amerikai választások kikényszeríthetik a kiadások visszafogásáról szóló vitát a növekvő adósságspirál kezelése érdekében.

Az egyetlen probléma a kínai kereslet erőteljes fellendülésének a hiánya, tekintettel Európa exportkitettségére. Azonban a JPMorgan szakértője szerint Európa belső kereslete önmagában is elég lehet. Az európai gazdasági adatok már most is kezdenek felfelé meglepetést okozni, de a piacok lassan alkalmazkodnak, s a részvénypiacon nincs beárazva a két nagy gazdaság konvergenciája. A várakozások szerint az európai tőzsdei cégek profitja idén átlagosan 4 százalékkal nőhet. Eközben az MSCI Europe előre tekintő árfolyam/nyereség (P/E) hányadosa átlagosan mindössze 14,7. Ehhez képest az amerikai cégektől 10 százalékos profitnövekedést vár a piac, s az S 500-as index P/E mutatója eléri a 20,8-at.

Persze figyelembe kell venni a technológia részvények és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos eufória szerepét is az amerikai piac felül-árazottságában. De pont az ezzel kapcsolatos komoly bizonytalanság az, ami miatt érdemes lehet kihasználni az európai részvények alulértékeltségét és inkább oda csoportosítani a befektetendő tőke egy részét – véli a szakértő.





Technikailag valóban nem néz ki rosszul a vezető európai részvények képe. A Stoxx Europe 600-as indexnek 2021-ben sikerült egy közel 20 éves távozást követően felfelé kitörnie. Technikailag ez a kitörés olyan jelentős volt mint amit az S&P 500-as index egy évtizeddel korábban végrehajtott és ami után utóbbinak megháromszorozódott értéke. Ha az európai mutatónak ez nem is sikerülne, csak a sávozás számolt célárat teljesítené, még az is 50 százalékos emelkedést valószínűsítene a mostani szintekről.