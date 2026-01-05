Átvette az Egyesült Államok Venezuela irányítását a hétvégi katonai akciója után: ennek hatására látványos piaci mozgások indultak el hétfőn. A tőzsdeindexek zömmel fölfelé indultak el, kiemelkedően jól teljesített (3 százalékos emelkedéssel) a japán Nikkei index. A BUX új történelmi rekordra kapaszkodott, a délelőtti órákban a vezető index 113 600 pont felett is járt. Az Equilor reggeli véleménye szerint azonban nem árthat az óvatosság, mint fogalmaztak:

a szombati katonai akció és az újabb fenyegetések miatt nőhet a geopolitikai kockázat, emellett fennáll a veszélye, hogy az ENSZ jóváhagyás nélküli katonai beavatkozás láttán több nagyhatalom is feljogosítva érezheti magát hasonló cselekményekre. Emelkedhet a feszültség Tajvan körül, illetve Moszkva is hivatkozhat a Venezuela elleni támadásra az ukrajnai háború kapcsán. Oroszország az akciót követően jelezte, hogy jogellenesnek tartja Maduro elfogását, Kína pedig követelte, hogy azonnal engedjék szabadon.

Hétfőn a magyar deviza kismértékű gyengülést mutat, az eurót 384,5 forinton, a dollárt 329-en jegyzik.

Kivárás az olajpiacon

Az olajárak kismértékben lefelé mozdultak el, ahogy az Erste részvényelemzője, Nagy András rámutatott,

a világgazdaság számára Venezuela az olaj miatt a legérdekesebb. Az elmúlt évtizedek szankciós politikájának hatására Venezuela olajtermelése már csak árnyéka régi önmagának. A 90-es évek végén még napi 3,5 millió hordó kőolajat termelt az ország, ami akkor az OPEC kitermelésének 12 százalékát is elérte. Mára ez 1 millió hordó alá csökkent, ezzel mindössze 3 százalékos súlyt képvisel az OPEC tagországok között. A globális exportnak pedig csak nagyjából 1 százaléka a Venezuela által exportált mennyiség.

Az ING árupiaci stratégiai vezetője, Warren Patterson pedig azt írta, hogy az olajpiac visszafogott reakciója a december végi venezuelai viszonylag csekély – napi 500 ezer hordó – kínálatnak köszönhető a szankciók miatt. Az is érdekes lesz, hogyan teljesítenek majd a Chevron (amely még mindig Venezuelában működik), valamint az Exxonmobil és a ConocoPhillips vállalatok részvényárfolyamai, amelyek eszközeit 2007-ben elkobozták, és amelyek feltehetően most kapnának esélyt a rekonstrukciós projektre. A közép- és hosszú távon a makrogazdasági hatás attól függ, hogy Venezuela milyen mértékben tudja visszanyerni a termelést a napi 2,5-3 millió hordóra, ami 5-10 évig is eltarthat.

Kilőtt az ezüst, szárnyalnak a hadiipari részvények

A geopolitikai feszültségek miatt a menedékeszközök árfolyama is emelkedik hétfőn. Az ezüst ára több mint hat százalékkal nőtt, az arany jegyzésára pedig 2,7 százalékkal magasabb.

A részvénypiacokon a nap nyertesei a védelmi-hadiipari vállalatok papírjai: a Rheinmetall árfolyama több mint 7 százalékkal nőtt, a BAE Systems-é 5 százalékkal tart fölfelé, a Thales-é pedig több mint 4 százalékkal, míg a Leonardo papírokat közel 6 százalékkal jegyzik magasabb áron, mint pénteken.