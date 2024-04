Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Tavaly december óta az az általánosan elfogadott nézet a befektetők körében, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed hamarosan megkezdi a kamatok csökkentését. Ez a hit jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az S&P 500-as részvényindex az első negyedévet is emelkedéssel töltötte, további 10 százalékkal kúszott feljebb értéke az év eleje óta. Persze volt is ok az optimizmusra, hiszen a Fed elnöke február elején egyértelművé tette, hogy ha nem is olyan hamar, mint azt sok befektető szeretné, a kamatcsökkentés azért közeleg. Ez pedig nem kis fegyvertény tekintve, hogy az amerikai és a globális gazdaság egy kétéves inflációs hullámon van túl, amely akárhogy szépítjük, váratlanul érte a világ nagy jegybankjait.



A részvényárfolyamokkal nem tartott ezúttal lépést a profitvárakozások változása, s így az index előre tekintő nyereséggel számolt árfolyam/nyereség hányadosa (P/E) elérte a 21-et az LSEG Datastream adati szerint, ami 2022- januárja óta a legmagasabb érték – írja a Reuters.

Az amerikai gazdaság eközben folyamatosan a vártnál erősebbnek bizonyult, s emiatt egyre kisebb kamatvágásokat vár a piac az év végéig. Ez tükröződik az egész világon irányadónak tekintett amerikai államkötvények árfolyamában is hozamában is. Ez utóbbi a 10 éves papírok esetében már elérte a 4,4 százalékos értéket, ez 4 hónapos csúcsnak számít. A hozamok emelkedéséhez az amerikai költségvetés egyre nagyobb és elszabaduló hiánya mellett hozzájárulhatott az is, hogy év elején a befektetők igyekeztek bezsákolni még magasabb hozamú papírokból, felhajtva azok árát. Így volt honnan korrigálni.







Az amerikai gazdaság rugalmassága, a robusztus vállalati nyereségek és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos piaci lelkesedés közepette a tőzsde eddig nem figyelte a kötvényhozamok emelkedését, de ez lassan olyan szintre ér, amit már nem nagyon lehet ignorálni. Az emelkedő kötvényhozamok ugyanis két oldalról is aláássák a részvénypiacot.

Ennek oka, hogy a magasabb hozamok:

növelik a vállalatok és a háztartások tőkeköltségét

a részvényekhez képest növelhetik a kockázatmentesnek tekintett államkötvények vonzerejét.

A tény, hogy a hozamok korábbi csúcsuk fölé tartanak könnyen megálljt parancsolhat a tőzsdének. Igazából a trend nyugtalanító, ahogy egyre másra magasabb csúcsokat látunk

– mondta Chuck Carlson, a Horizon Investment Services vezérigazgatója.

Az emelkedő hozamok az elmúlt években többször is komoly felfordulást voltak képesek okozni a részvénypiacon. Szeptemberben és októberben, amikor a 10 éves hozam 16 éves csúcsra 5 százalék fölé emelkedett, az S&P 500-as index egy jó 8 százalékos korrekción esett át. 2022-ben az index medvepiacot élt át a Fed gyors kamatemelései hatására.

A határidős piacok alapján a befektetők idén összesen 70 bázispontnyi csökkentést várnak az amerikai alapkamatban, szemben a januári 150 bázisponttal. De ez még mindig csökkenés, s talán ezért nincs még kétségbeesés a hozamok emelkedése miatt.

A részvények kockázati prémiuma – amely az S&P 500 nyereséghozamát hasonlítja össze a 10 éves állampapírok hozamával – 2002 óta először fordult negatívba az első negyedévben. A kötvények valódi befektetési alternatívát kínálnak. Ha 5 százalék fölé kúszna ismét a 10 éves hozam, az hamar megmutatkozna a részvények árazásában is – mondta Ed Clissold, a Ned Davis Research vezető amerikai piaci stratégája.

A várakozásokat jelentősen befolyásolhatják egyébként a vállalati eredmények is. A negyedéves jelentési szezon áprilisban kezdődik, a befektetők most átlagosan 10 százalék körüli profitnövekedést várnak az amerikai cégektől. Ha sikerül ezt hozniuk a vállalatoknak, akkor akár egy nagyobb korrekció nélkül is sikerülhet átvészelni a hozamemelkedést. A piac ugyanis sokat megbocsát, ha jók a számok.