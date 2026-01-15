Betekintést engedett a részvénykönyvbe az OTP, a pénzintézet közleménye tárta fel a bank részletes tulajdonosi struktúráját.
A december 31-i állapot szerint a kibocsátott 280 millió darab részvény 54,41 százaléka volt külföldi befektetők tulajdonában. A hazai intézmények (befektetési alapok, nyugdíjpénztárak) részesedése 30,3 százalék, magyarországi magánbefektetőknél pedig 9,58 százaléknyi OTP-részvény összpontosult. A bank saját tulajdonában az összes részvény 5,15 százaléka volt, ezekhez nem kapcsolódik szavazati jog és osztalékra sem jogosítanak fel.
Az egy évvel korábbi helyzethez képest a külföldiek tulajdoni aránya nem változott. A saját tulajdon viszont 2,5 százalékról a duplájára nőtt (köszönhetően a jelentős volumenű részvény visszavásárlásnak). A hazai befektetők OTP kitettsége (intézmények+magánbefektetők) 42,4 százalékról 39,84 százalékra változott. Ennek alapján kijelenthető, hogy az OTP sajátrészvény vásárlásaikor a hazai befektetők voltak nettó eladók, a külföldiek állománya nem változott.
Egy év alatt a bankpapírok árfolyama 62,5 százalékkal emelkedett.
