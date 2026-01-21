A londoni FTSE-100 mutató 0,11 százalék emelkedéssel, a frankfurti DAX-index 0,51 százalék gyengüléssel, a párizsi CAC-40 index pedig 0,08 százalék erősödéssel fejezte be a napot. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,36 százalékkal csökkent.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 1 centtel, 64,91 dollárra csökkent, míg az arany határidős jegyzése 4840,51 dolláron állt unciánként, 1,59 százalékos, azaz 74,94 dolláros erősödéssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében erőteljesen, 10,52 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 39,66 eurón fejezte be a napot.
Az európai tőzsdezáráskor New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,89 százalékos, az S&P 500-as index 0,97 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,12 százalékos pluszban állt.
