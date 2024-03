A Nvidia, amely a legnagyobb technológiai cégeknek szállít olyan chipeket, melyeket azok a mesterséges intelligencia felhasználásához alkalmaznak, igen erős eredményről számolt be a tavaly negyedik negyedévben. Árfolyama hatalmasat ugrott ezt követően: idén már 75 százalék pluszban van, értéke 900 milliárd dollárral nőtt és a hétfői tőzsdei ár szerint 2100 milliárdot ér.

A legnagyobbak

Ennél csak Microsoft nagyobb bő 3000 milliárd, és az Apple nagyjából 2800 milliárd dolláros értékkel. Ha véletlenül még 50 százalékot tudna emelkedni az árfolyam, akár a világ legnagyobb vállalata is lehet belőle, amely a közelmúltig 10 éven át az Apple volt, az iPhone gyártóját nemrég előzte meg a Microsoft.

A számok különösen érdekesek annak fényében. hogy a múlt évtized közepén még az 1000 milliárd dolláros szint átlépését is sokan lehetetlennek tartották, de aztán az Apple megtette ezt elsőnek, és követték a legnagyobb technológiai cégek. Időközben tőzsdére vezették a szaúdi állami olajvállalat részvényeinek kis hányadát, és mivel így tőzsdei cég lett a 2000 milliárd dollár értékű társaság, övé lett az első hely, de az Apple hamar megelőzte.

Rengeteg pénz kell a további bővüléshez

Így nem csak a 2000, de még a 3000 milliárd dolláros határ lett áttörhető, utóbbit azonban csak az Apple is rövid időre lépte át, és most a Microsoft is csak rövid ideje van fölötte. Ez már gigantikus érték, és ahhoz, hogy érdemben tovább növekedjen, rengeteg pénzt kell elkölteni a részvények vásárlóinak, hogy ezt tovább tudják növelni.