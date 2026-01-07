Az eurót reggel hét órakor 384,57 forinton jegyezték az előző este 18 órai 384,92 forint után, a dollár jegyzése 328,88 forinton áll 329,28 forint után, a svájci franké pedig 413,62 forinton 414,04 után. A forint mindhárom devizával szemben 0,1 százalékkal erősödött.
A forint az évet erősebben kezdte az egy évvel korábbi, január 1-i állásnál mindhárom devizával szemben: 6,6 százalékkal az euró, 17,6 százalékkal a dollár és 5,8 százalékkal a svájci frank ellenében.
A szerda reggeli állás szerint a forint jegyzése az év eleje óta az euróval szemben szinte nem változott, a dollár ellenében 0,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,1 százalékkal áll gyengébben.
