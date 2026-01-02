Az agrárminiszter Facebook-posztja alatti kommentben mutatott rá egy termelő arra, hogy a tejfeldolgozók egy része a megtermelt tejet nem veszi át, míg mások olyan alacsony árat kínálnak, amely ugyan megköveteli a napi munkát, azonban a működésképtelenség határára sodorja a gazdaságokat.

A feltevésre, amelyet az Agroinform szúrt ki, Nagy István úgy reagált, hogy a kormány már több fronton próbálta a tejágazatot érintő válságot mérsékelni, többek között egyeztetéseket folytattak a kiskereskedelmi láncokkal, hogy a magyar tejet és tejtermékeket előnyben részesítsék, továbbá az importtej és tejtermékek regisztrációját is bevezették, hogy az olcsó külföldi áruk piacromboló hatását visszaszorítsák. Egy tejmarketing-kampányt is elindítottak, amellyel a fogyasztók a magyar tej vásárlására ösztönzik.

A tárcavezető azt hangsúlyozta, hogy jelenleg az Európai Unióban több országban alacsonyabb a tej felvásárlási ára, mint Magyarországon, vagyis a hazai helyzet nem elszigetelt jelenség.

Ugyanakkor a gazdák arra hívják fel a figyelmet, hogy nem csökkentek a tej előállításának költségei. A takarmányárak még akkor is magasak, ha saját termelésről van szó, eközben pedig a munkabérek, a műtrágya, a vetőmag, és a gép- és javítási költségek folyamatosan emelkednek. Ráadásul a forintárfolyam ingadozása is tovább növeli a bizonytalanságot.

Válaszában azt is hozzátette Nagy István, hogy a korábbi magas tejárak hatására sok termelő növelte az állományát, miközben a fogyasztás több országban csökkent, részben a növényi italok térnyerése miatt. Tovább rontotta a helyzetet az is, hogy Kína vámokkal sújtotta az uniós tejtermékeket, ennek következtében pedig jelentős mennyiségű áru egyszerűen bent ragadt az uniós piacon.