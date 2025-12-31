A londoni FTSE-100 mutató 0,09 százalék mínusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,23 százalékkal gyengült, Madridban 0,20 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés. Frankfurtban és Milánóban szerdán már nem volt kereskedés.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,25 dollárral, 0,41 százalékkal 61,58 dollárra emelkedett.
Az arany határidős jegyzése 4326,40 dolláron állt unciánként, 1,37 százalékos (59,90 dolláros) gyengüléssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 2,35 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 28,17 eurón állt 14.15 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,04 eurón, egy éve 44,83 eurón, két éve 34,23 eurón zárt.
