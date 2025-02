Kíméletlenül büntet a magyar fizetőeszköz szerdán, aki ellene spekulált, valószínűleg veszített: az euró-forint keresztárfolyam délelőtt 402 alatt is járt, ilyesmi utoljára októberben fordult elő. A dollárt 387-388 forint között jegyzik.

A forintot több dolog segítheti:

a magyar inflációs adat láttán jóideig kitarthat a szigorú kamatpolitika

a külső környezet kedvező

a hét elejétől emelkedik az euró-dollár keresztárfolyam

Az ING Bank szerdai jegyzete szerint az amerikai választás óta most állt vissza az az egyébként normális helyzet, hogy a forinteszközök kamatelőnye erősíti a magyar devizát. Elemzőik szerint a forint erősödése a következő napokban is folytatódhat, hacsak nem történik valamilyen negatív fejlemény a geopolitikában. Az erősödő forint a hazai inflációs nyomást is enyhítené.

Egy hónapja tart a forint bombaformája.

Izgalmas lesz a délután, jön a hét legfontosabb makrogazdasági adata, fél háromkor közzéteszik a januári (amerikai) inflációs számokat. A várakozások szerint 2,9 százalékon maradhatott az éves árindex. Egy esetleges negatív meglepetés nagyon nem jönne jól a forint szempontjából, mert akkor tovább emelkednének az amerikai kötvényhozamok, amelyek az elmúlt 5 nap alatt 4,4-ről 4,55 százalékra kapaszkodtak fel. Ha a trend folytatódna, az dollárerősödést váltana ki, amely kedvezőtlen a feltörekvő gazdaságok devizáinak.