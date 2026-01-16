Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntek reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az eurót reggel hét órakor 385,13 forinton jegyezték az előző este hat órai 385,29 forint után,
- a dollár 331,78 forinton áll 332,03 forint után,
- a svájci frank pedig 413,40 forinton 413,42 után.
Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a 3. heti hétfői kezdésnél, 0,5 százalékkal az euró, 1,5 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
