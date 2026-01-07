Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,57 forintról 384,98 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 384,33 forint és 385,29 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 413,62 forintról 413,37 forintra süllyedt,
- míg a dolláré 328,88 forintról 329,33 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1693 dollárról 1,1689 dollárra változott.
