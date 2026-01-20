A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,14 pontos csökkenéssel, 122 151,55 ponton nyitott kedden.

A hétfői záró értékéhez képest minimálisan gyengült.

A romló nemzetközi befektetői hangulat miatt a hazai részvényindex emelkedése is megállt, kedden mínuszban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 159,51 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel 122 151,69 ponton zárt.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 39 460 forintnál van ellenállás, míg 37 110 forintnál támasz. Hétfőn a részvény ára 150 forinttal, 0,39 százalékkal 38 330 forintra csökkent, forgalma 12,5 milliárd forintot tett ki.

A Richter újabb ellenállási szint felett zárt, ami 10 470 forintnál így támaszt jelent, a következő fontos szint 10 600 forintnál látható. A papír árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 500 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forintot ért el hétfőn.

A Mol árfolyamát megtartotta a 3500 forint közelében található támasz, a jegyzés a 3570 forintos ellenállás felé indulhat, ami továbbra is fontos akadályt képez az elemző szerint. A részvény 14 forinttal, 0,4 százalékkal 3546 forintra erősödött hétfőn, 3,7 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom az 1910 forintos ellenálláson zárt, a következő fontosabb szint 1979 forintnál látható, míg támasz 1868 forintnál húzódik. A papír árfolyama 10 forinttal, 0,52 százalékkal 1910 forintra esett, forgalma 278,8 millió forint volt hétfőn.