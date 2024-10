A forint árfolyama október elején felfele kitört az előző időszakra jellemző szűk kereskedési csatornából, és bár a gyengülés megállt, az EUR/HUF kurzus nem tudott 400 alá korrigálni. A hazai és nemzetközi bizonytalanságok együttesen azt eredményezik, hogy a támogató külső hangulatból nem, vagy csak keveset tud profitálni a forint, ha azonban romlik a hangulat, akkor kifejezetten (a régiós társakkal összevetve is) negatívan reagál.

A gyenge árfolyam inflációs kockázatot is magában hordoz, de 400 körüli szinteken egy újabb külső vagy belső sokk további, akár hevesebb gyengülési hullámot is elindíthat, ami pénzügyi stabilitási szempontból egyértelműen negatív folyamat lenne. Néhány héttel az amerikai választás előtt és a komoly geopolitikai kockázatokat is figyelembe véve, így teljesen indokolt, hogy az MNB kivárjon és a kamatkülönbözet csökkentésével ne húzzon ki még egy támaszt a forint alól. Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője így értékelte a helyzetet az Economx oldalán >>>