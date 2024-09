Ma reggel ismét történelmi csúcsra ugrott az arany árfolyama a nemzetközi árupiacokon és immár elérte a soha nem látott 2589-es szintet is unciánként.

A nagy befektetési bankok az év eleje óta lezajlott áremelkedés ellenére is úgy látják, hogy vannak még tartalékok a nemesfém árfolyamában, és az óvatosabb célárak mellett most már a 3000 dolláros szintet prognosztizáló jóslatok is feltűntek.

Goldman: minden az aranyat erősíti

A Goldman Sachs Research szakértői szerint 2025 elején új rekordmagasságba emelkedik az aranyár. Ők a jövő év elejére várják a 2700 dolláros szintet, ami szerintük a Federal Reserve kamatcsökkentései és a feltörekvő piaci központi bankok aranyvásárlásai által támogatva lesz elérhető.

Ám szintén tovább hajthatja felfelé a kurzust, ha az Egyesült Államok új pénzügyi szankciókat vezet be, illetve ha erősödnek a befektetői félelmek az amerikai adósságterhek növekedése miatt. A befektetési bankok közül az egyik legnagyobbként számon tartott Goldman stratégái most is az aranyat tartják az egyik legjobb vételnek a piacokon.

Ők alapvetően három tényezőben látják az arany vonzerejét, ezek:

a központi bankok vásárlásai;

a a Fed kamatcsökkentései;

és a potenciális geopolitikai sokkok.

Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta a központi bankok élénk ütemben vásárolnak aranyat: nagyjából háromszor annyit, mint korábban. A Goldman Sachs Research arra számít, hogy az amerikai pénzügyi szankciókkal és az amerikai államadósság növekvő terheivel kapcsolatos aggodalmak közepette a vásárlási hullám folytatódik.

A magasabb kamatlábak általában kevésbé vonzóvá teszik a befektetők számára a hozamot nem kínáló aranyat. A Fed kamatcsökkentései valószínűleg visszahozzák a nyugati befektetőket az aranypiacra, ők nagyrészt távol maradtak a nemesfém elmúlt két évben tapasztalt erőteljes rallyja során.

Eközben szerintük az arany jelentős értéket kínál portfóliófedezetként az olyan fejleményekkel szemben, mint a vámtarifák, a Fed függetlenségének kockázata és az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos félelmek.

UBS: ezt kell venni leginkább

Nem csak ők, eközben a UBS elemzői is megerősítették az aranyra vonatkozó optimista álláspontjukat. Ők szintén azt hangsúlyozták, hogy az arany kiváló fedezetet nyújthat a növekvő makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságokkal szemben. Azt tanácsolják a befektetőiknek, hogy egy kiegyensúlyozott portfólión belül az arany kapjon legalább 5 százalék körüli súlyt.

Az arany unciánkénti árfolyama Kép: Economx, stooq.com

Az arany történelmileg a megnövekedett volatilitás időszakaiban felülmúlta a részvények teljesítményét, és ez a tendencia az elmúlt hónapokban ismét igazolódott – írják friss elemzésükben.

Annak ellenére, hogy az amerikai fogyasztói árindex közzététele után csökkentek a nagyobb mértékű jegybanki kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások, az arany továbbra is erős, különösen az Európai Központi Bank várt kamatcsökkentései miatt. Ők 2025 közepére várják az unciánként 2700 dolláros árfolyam elérését, ami a mostani szintekről már nem jelentene akkora megugrást.

A UBS globális eszközallokációs stratégiájában továbbra is leginkább az aranyat preferálja, akár csak a Goldman Sachs stratégái.

Bank of America: 3000 lehet, de érdemes kivárni

Ennél is tovább megy Michael Hartnett, a Bank of America Global Research vezetője, ő már a 3000 dolláros aranyárat is elérhetőnek látja, aki egyébként optimista az amerikai állampapírokkal kapcsolatban is.

Egy nemrégiben készült elemzésében Michael Hartnett kijelentette, hogy az arany a „legjobb fedezet a 2025-ben felgyorsuló inflációval szemben”, akárcsak 2021-ben és 2022-ben, amikor is az arany mint legjobb eszköz teljesítménye riadót fújt a robbanásszerű infláció miatt ebben a két évben.

A Bofa stratégái szerint a piac alábecsüli az amerikai gazdaság kemény földet érésének kockázatát. Ha a héten esedékes ülésén a Fed csak 25 bázisponttal csökkenti is a kamatokat, később akkor is tovább vág, és az amerikai kötvényhozamok tovább csökkennek a három százalékos szint közelébe. Ezért a legkedvezőbb stratégia most „eladni az az első kamatcsökkentést” és kivárni egy kedvezőbb belépési pontra.