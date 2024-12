December 18. óta a hozzáféréssel kapcsolatos problémák miatt nagyjából 40 ezerre nőtt az Oroszországból érkező panaszok száma. A lassulás miatt korábban nagyjából napi 10 ezer bejelentés érkezhetett be a szolgáltatóhoz.

A Meduza több forrásra hivatkozva is azt írja, hogy a YouTube-ot korábban 30 százalékban blokkolták és csak asztali számítógépeken, most viszont teljes belassítás vár a felhasználókra, ráadásul már a mobileszközökön is.

A YouTube fokozott lassulását Oroszországban a Failure.rf, valamint a DownDetector szolgáltatásokra beérkezett panaszok növekedése is bizonyítja. A The Bell a Google nyílt statisztikáira hivatkozva megjegyzi, hogy Oroszországban már december 18-án 20 százalékkal alacsonyabb volt a YouTube forgalma.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanakkor december 19-én élő adásban azt mondta, hogy a YouTube oroszországi működésével kapcsolatos problémák a Google hibáira vezethetők vissza. Mint fogalmazott, a Google az oroszországi hálózatának létrehozásakor különböző leányvállalatokat, szolgáltatásokat hozott létre, amelyeket fenn kellett tartani.

A szankciók kivetését követően azonban a Google elkezdett korlátozásokat bevezetni, így a vállalat a finanszírozást és a megfelelő berendezések helyi kínálatát csökkentette, ezzel pedig saját magának okozott problémát – mondta az elnök.