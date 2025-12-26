Alex Davis, a Disruptive vezérigazgatója és a Groq legutóbbi finanszírozási körét szervezője megjegyezte, hogy a tranzakció gyorsan lezajlott, mindössze három hónappal azután, hogy a Groq 750 millió dollárt gyűjtött össze a körülbelül 6,9 milliárd dolláros értékelés mellett, írja a CNBC.

A Disruptive több mint 500 millió dollárt fektetett be a vállalatba 2016-os alapítása óta. A legutóbbi finanszírozási kör olyan befektetőket vonzott, mint a BlackRock, a Neuberger Berman, a Samsung, a Cisco, az Altimeter és az 1789 Capital.

Davis szerint bár a felvásárlás magában foglalja a Groq eszközeit, a korai fázisú felhőalapú üzletága nem tartozik a tranzakció hatálya alá. A startupot a Google tenzorfeldolgozó egységének korábbi mérnökei alapították, amelyet az Nvidiával való versenyre terveztek.

Ha a tranzakció lezárul, akkor az az Nvidia eddigi legnagyobb felvásárlását jelenti, ami jól igazolja a vállalat azon törekvését, hogy megerősítse pozícióját a fejlett mesterséges intelligencia hardverek piacán.

A chipgyártó eddigi legnagyobb felvásárlása 2019-ben történt, amikor közel 7 milliárd dollárért megvásárolta az izraeli Mellanox chiptervezőt. Október végén az Nvidia 60,6 milliárd dollár készpénzzel és rövid lejáratú befektetésekkel rendelkezett, szemben a 2023 eleji 13,3 milliárd dollárral.

A megállapodás értelmében a Groq alapítója és vezérigazgatója, Jonathan Ross, illetve Sunny Madra, a vállalat elnöke és más magas rangú vezetők csatlakoznak az Nvidiához, hogy segítsenek a licencelt technológia fejlesztésében és skálázásában.