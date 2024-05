A kínai elektromos autógyártók csak azért is terjeszkednek Európában, fittyet hányva a kontinens politikusainak azon felvetésére, hogy a világ második legnagyobb gazdaságából származó járművekre magas vámokat vessenek ki.

Ezt jól példázza, hogy a Nio például a héten nyitotta meg amszterdami bemutatótermék, a Xpeng pedig a múlt héten mutatta be G9 és G6 sportmodelljeit Franciaországban, ahol a párizsi VivaTech konferencián szintén ki is állította egyik autóját. Szintén új járművet villantott a BYD is.

A nagy horderejű marketingtevékenységekkel úgy nyomulnak a kínai gyártók, hogy közben az Európai Bizottság keresztül-kasul, tetőtől talpig keresi a fogást rajtuk. Most épp a számukra nyújtott támogatások kapcsán indított vizsgálatot az Európai Unió végrehajtó szerve – emlékezett vissza a CNBC.

A Biden-kormány már elszánta magát, és 100 százalékos vámot vetett ki a kínai elektromos járművekre, a lap pedig annak próbált utánajárni Bruno Le Maire francia pénzügyminisztert kérdezve, hogy várható-e hasonló intézkedés az unió részéről. A politikus ugyan ezt nem erősítette meg, azt azonban kijelentette:

a cél iparunk védelme és annak biztosítása, hogy a nemzetközi színtéren egyenlő versenyfeltételek legyenek.

Le Maire szavai nem alaptalanok, több európai autógyártó ugyanis komoly aggodalommal figyeli a rendkívül olcsó kínai autók terjeszkedését. A BYD által gyártott Seagull nevű modell például mindössze 10 ezer dollárba, azaz mintegy 3,5 millió forintba kerül.