A tájékoztatás szerint a bizottság felszólította az Elon Musk tulajdonában lévő amerikai vállalatot, hogy őrizze meg a belső dokumentumokat a Grok elnevezésű mesterségesintelligencia-alapú chatbotjával kapcsolatban. A bizottság szóvivője elmondta: az X-nek legalább az év végéig meg kell tartania az érintett anyagokat, ami annak a vizsgálatnak a része, hogy a vállalat betartja-e az uniós technológiai szabályozást – írja az MTI.

A közösségi oldalon a felhasználók jelenleg olyan utasításokat is adhatnak a Grok számára, amelyek nyomán szexuális jellegű képek készülnek emberekről. Számos esetben a chatbot hétköznapi képeket alakít át kifogásolható tartalommá, és több esetben eleget tett az ilyen kéréseknek.

Az X a múlt héten bocsánatot kért amiatt, hogy a Grok egy olyan képet generált és osztott meg, amelyen két tinédzser lány szexuális jellegű öltözékben szerepelt, és az esetet a biztonsági védelmi mechanizmusok kudarcának nevezte. A chatbot korábban bírálatokat kapott amiatt is, hogy dicsőítő tartalmat generált Adolf Hitlerről.

Az Európai Bizottság már tavaly év végén információkat kért az X-től a Grokkal kapcsolatban, a vállalat válaszát nemrég kapta meg, és jelenleg értékeli azt. A szóvivő közölte: az EU egyelőre nem tervezi a chatbot betiltását az unió területén, ezt csak végső eszköznek tekintenék. Az X ellen ugyanakkor több vizsgálat és eljárás is folyamatban van az uniós digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján.