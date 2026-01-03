Kellemetlen üggyel indult az év a Grok számára, amely az X – korábban Twitter – mesterséges intelligencia alapú chatbotja.

A Telex beszámolója alapján Groknak ugyanis bocsánatot kellett kérnie, miután egy felhasználó promtolására a chatbot a következő üzenetet írta ki:

„Mélységesen sajnálom az a 2025. december 28-án történt esetet, amikor egy felhasználó kérésére két fiatal lány (becsült életkoruk 12-16 év) szexualizált ruházatban ábrázolt AI-képet generáltam és azt meg is osztottam”

– írja Grok, hozzátéve, hogy ezzel nemcsak a saját etikai szabályait sértette meg, de potenciálisan törvénysértést is elkövetett.

A chatbot magyarázata szerint a belső biztonsági szűrőrendszer hibája miatt nem észlelte időben, hogy a kérés tiltott tartalomhoz vezethet.

Az X mesterséges intelligencia fejlesztéséért felelős csapata állításuk szerint már dolgozik a rendszer javításán.

A Guardian beszámolója szerint a szóban forgó felhasználó nem kifejezetten szexualizált képet kért kiskorúakról, hanem egy meglévő fotót küldött be, és annak átalakítását kérte. Az elmúlt hetekben több hasonló eset is előfordult: felhasználók képeket töltöttek fel Groknak, hogy azokon a ruházatot lecserélve erotikusabb verziókat generáljon.

A trendhez Elon Musk is csatlakozott, aki saját magáról készíttetett bikinis AI-képet, amit nevetős emojival kommentált. A Grok bocsánatkérését is kiváltó képen viszont több kommentelő, és bejegyzése szerint maga Grok szerint is egyértelműen kiskorú lányok szerepelnek, ezt pedig Groknak ki kellene tudni szűrnie.

Grok már korábban is kiverte a biztosítékot amiatt, hogy nem igazán szűrte meg, milyen tartalmak alapján generál bejegyzéseket, válaszokat, így rendszeresen terjeszt álhíreket és közöl sértő, rasszista vagy szexista tartalmakat. Az X AI-nak már többször kellett nyilvánosan elnézést kérnie a Grok működése miatt.

A chatbotot korábban a Telex is tesztelte: több mesterséges intelligenciát kértek arra, hogy jósolják meg a 2026-os év fontos eseményeit – az országgyűlési választástól a labdarúgó-világbajnokságig –, azonban Grok nem generált sértő vagy problémás tartalmakat.