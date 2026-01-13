A múlt év végén új vezetők kinevezéséről döntött a Mercedes-Benz Group AG igazgatósága. Több kulcspozícióban is személyi változás történt, így Jens Bühler, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár vezetőjét május 1-jei hatállyal a Beijing Benz Automotive vezérigazgatójává nevezik ki.

Utódja Christian Dickert lesz, aki jelenleg a vállalatcsoport gyártási rendszer és hálózatirányítás területének vezetője, aki 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését – írja a hiros.hu.

A lap szerint a leendő új vezető széles körű tapasztalattal rendelkezik a különböző járműtípusok sorozatgyártásában, emellett pedig bizonyította vezetői hozzáértését a termelékenység-növelés, a működési kiválóság, valamint a fenntarthatóság terén.