A múlt év végén új vezetők kinevezéséről döntött a Mercedes-Benz Group AG igazgatósága. Több kulcspozícióban is személyi változás történt, így Jens Bühler, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár vezetőjét május 1-jei hatállyal a Beijing Benz Automotive vezérigazgatójává nevezik ki.
Utódja Christian Dickert lesz, aki jelenleg a vállalatcsoport gyártási rendszer és hálózatirányítás területének vezetője, aki 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését – írja a hiros.hu.
A lap szerint a leendő új vezető széles körű tapasztalattal rendelkezik a különböző járműtípusok sorozatgyártásában, emellett pedig bizonyította vezetői hozzáértését a termelékenység-növelés, a működési kiválóság, valamint a fenntarthatóság terén.
Kétszámjegyű csökkenés: zuhannak a Mercedes eladásaiA Mercedes-Benz Group 2025-ben 2,16 millió személyautót és kisteherjárművet értékesített világszerte, ami éves összevetésben 10 százalékos visszaesést jelent - derül ki a társaság honlapján közzétett éves értékesítési beszámolóból.
