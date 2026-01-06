A Mercedes szóvivője kedden bejelentette, hogy a második negyedévtől Kecskemétre helyezi át a vállalat a belépő szintű A-modellek gyártását a németországi Rastattból, ahol a jövőben tervezett modelleket vezetik be.
A Reuters szerint elsőként az Automobilwoche iparági hírportál számolt be a döntésről.
A német autógyártó német és magyar telephelyei egy rugalmas gyártási hálózat részét képezik, ami lehetővé teszi a gyártásnak a gyár kapacitásának megfelelő áthelyezését.
A hírügynökség szerint a döntésben szerepet játszhat, hogy a gyártási költségek általánosságban olcsóbbak Magyarországon, ahol a Mercedes mellett a BMW és az Audi is jelen van, hamarosan pedig a BYD is megkezdi az itteni gyártást.
