A videojátékosok számára már régóta várt esemény a LEGO mostani partnersége, amivel a vállalat idén sem spórol: hatalmas tervekkel készül, és az első szettek hamarosan meg is jelenhetnek.

Idén veszi kezdetét többek között a LEGO és a Pokémon együttműködése.

A dán játékóriásnak már korábban is voltak együttműködései a Nintendóval, például a Mario és a Legend of Zelda brandekkel, azonban kétségkívül a Pokémon a Switch 2 konzol gyártójának legnépszerűbb terméke – írja a Gamerant.

A lap szerint a LEGO számára ez lehet a valaha volt legnagyobb partnerség, mivel a Pokémon már önmagában is hatalmas bevételt generáló gépezet, legyen szó plüssfigurákról, kártya- és mobiljátékokról, ruhákról, vagy lényegében bármi másról.

A partnerség részeként hatalmas tervekkel készül a két vállalat. Ez nem is lehet véletlen, mivel a Pokémon idén ünnepli 30. születésnapját.