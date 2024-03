Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

2024-ben is összeállította a Statista német kutatóintézettel közösen a Financial Times Európa 1000 leggyorsabban fejlődő cégeinek a listáját. Egy cseh vállalat vezeti a rangsort és összesen 11 cseh, 44 lengyel, 14 magyar és mindösszesen 1 szlovák cég került a listára – írja The Slovak Spectator.

A rangsort prágai székhelyű Raylyst Solar napelem-forgalmazó cég vezeti. A V4-es régióból a lengyel gazdaság teljesített a legjobban a 44 listára kerülő céggel, ezek közül a legelőkelőbb helyre az IT területén dolgozó Surfer SEO is csak 24. a rangsorban.

Ezzel szemben 2 honi vállalatot is találhatunk a 20 legintenzívebben fejlődő európai cég között.

A tavaly még a 120. helyre sorolt, a fintechhel és pénzügyiszolgáltatásokkal foglalkozó Taxually a 11. a rangsorba. A székesfehérvári székhelyű CONTINEST Technologies Zrt.-t pedig a 19. leggyorsabban fejlődő európai cégnek választották a Financial Times szakértői.