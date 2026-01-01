Ízekre szedte a Foodora a magyarok 2025-ös rendelési szokásait. A futárszolgálat összesített adataiból kiderül, hogy Európában egyedülálló módon Magyarországon vált a péntek az ételrendelés napjává, ekkor használják a legtöbben a foodora alkalmazását, a vezető helyen pedig az amerikai, olasz és ázsiai konyhák szerepelnek.

Leggyakrabban sajtburgert nagy krumplival, valamint margherita és szalámis pizzát rendelik a magyarok, legtöbbször tejfölös mártogatós szósszal, szinte bármihez.

Tavaly a legelső rendelést 00:04:18-kor adták le Pécsen, egy húsimádó pizzát.

Az idei leggyorsabb kiszállítás is Magyarországon történt, egy perc és egy másodperc alatt. A hihetetlen rekordot egy miskolci futár teljesítette a McDonald's étterméből.

A közleményből az is kiderül, hogy Európa legnagyobb egyedi rendelése egy svédországi MAX étteremhez érkezett, és 2265 eurós, azaz közel 900 ezer forintos összegre rúgott.

Országtól függetlenül a legfontosabb gyorskereskedelmi cikkek közé tartoznak az alapvető élelmiszerek, mint például a tejtermékek, a tojás, a gyümölcs és a zöldség. A testápolás terén a sampon a legnépszerűbb termék, A virágtermékek között pedig a rózsa szerezte meg a koronát. Esténként pedig országtól függetlenül megnőnek az óvszer- és sörrendelések.