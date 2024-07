A Meta megváltoztatja a mesterséges intelligencia alkotta képek címkézését. Az algoritmus ezeket a típusú képeket eddig a Made with AI/mesterséges intelligenciával készült megjelöléssel látta el, ám ennek mostantól vége.

Az új jelölés e helyett az AI info lesz, miután a fotósoktól számos panasz érkezett az utóbbi időben, hogy olyan képek is megkapták a mesterséges intelligencia címkét, amelyeket valójában nem számítógép, hanem hús-vér ember készített.

A Meta közleményében az AI Info megjelölését azzal indokolta, hogy az eddigi címkék

nem minden esetben feleltek meg a felhasználói elvárásoknak, és nem mindig adtak kellő kontextust.

A vállalat az év elején vezette be a Made with AI címkéket, hogy az iparági szabványoknak megfelelve a versenytársakhoz hasonlóan egyértelműen elkülönítse és feltüntesse a platformon a mesterséges intelligencia generálta tartalmakat. Csakhogy valahol homokszem csúszhatott a gépezetbe, mert a fotósok egy idő után azt vették észre, hogy a Facebook és az Instagram olyan képeket is ellát ezzel a bizonyos mesterséges intelligencia címkével, amelyek valójában emberi alkotások.

A legújabb metás frissítésekről beszámoló Engadget tech portál úgy tudja, hogy a Photoshop bizonyos eszközeit érzékelhették a Facebook és az Instagram algoritmusai a mesterséges intelligencia beavatkozásának. Ugyanakkor a Meta sem közleményében, sem másutt nem utalt konkrétan a Photoshopra az üggyel kapcsolatban.

A lap úgy tudja, hogy az iparági szereplők mindenesetre együttműködnek: közösen dolgoznak a folyamat javításán, hogy valóban élesen elváljon egymástól annak megjelölése, hogy mely tartalom honnan, milyen forrásból származik.