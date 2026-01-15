C-Neo belső kódnéven fejlesztheti új, Spacer elnevezésű modelljét a Dacia. A gyártó célja, hogy az új autó a Skoda Octavia Scout közvetlen riválisa legyen.

A L'Automobile magazin cikke szerint a Dacia célja egy robusztus, emelt hasmagasságú családi kombi létrehozása, amely lényegében egy, a Bigster technikájára hajazó SUV-szerű modell, aminek mégis kombi karosszériája van.

A modell a Dacia felső szegmensét bővíti, azonban mégsem lép rá túlságosan a Jogger és a Bigster piacára. A dimenzióiban közelíteni fog a Bigsterhez, ahogy abban is, hogy négykerék-meghajtású. A sajtóinformációk szerint kapható lesz belőle lágy hibrid 1,2 literes, háromhengeres, turbóbenzines motorral, 48 voltos segédhajtással és 140 lóerő rendszerteljesítménnyel, illetve teljes értékű hibrid négyhengeres, 1,8 literes benzinmotorral, 155 lóerős rendszerteljesítménnyel.

A modellt hivatalosan még nem mutatták be, az elmúlt hónapokban számos cikkben mutattak kémfotókat vagy videós szimulációkat egy lehetséges C-Neo dizájnról. Tehát még egyáltalán nem világos, hogy is néz majd ki pontosan a leleplezendő autó.

A cikk szerint a Spacer 2026 harmadik negyedévében érkezhet a piacra, a kezdőára pedig 23 900 euró, azaz körülbelül 9,2 millió forint lesz.