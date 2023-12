A csalóknak már a karácsony sem szent: hihetetlen, hol támadnak

Sokan indulnak téli vakációra már az adventi időszakban, illetve töltik az ünnepeket, különösen a szilvesztert hotelekben, panziókban. Ahogy a síturizmus is a közkedvelt téli időtöltések egyike. Legyünk azonban nagyon résen, a csalók itt és most is lesben állnak.