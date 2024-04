A Louis Vuitton bolt kirakatát akkora erővel törték be, hogy egyben zuhant be a helyiségbe. Az esetről Tiktok-videó is készült, amelyen a boltban helyszínelő rendőröket lehet látni.

A videó készítője meg is jegyzi a felvétel során, hogy az ellopott termékeket hamarosan áron alul kezdhetik értékesíteni a Marketplace-en.

A 444.hu megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt mondta, hogy a bejelentés hétfőn hajnali 2 óra 50 táján érkezett hozzájuk a betörésről. A kárérték megállapítása elmondásuk szerint jelenleg is folyamatban van, lopás bűntett gyanúja miatt rendelt el a rendőrség nyomozást, ismeretlen tettes ellen.

A Louis Vuitton a világ legértékesebb és legnagyobb luxusmárkája, az LVMH konszern névadója, melyhez számos divatmárka, többek között a Marc Jacobs és az Off-White is tartozik, parfüm- és kozmetikum brand-ek, valamint óra- és ékszermárkák, mint a Bulgari, a TAG Heuer és a Hublot.

Emellett a konszernhez tartoznak még a világ legdrágább pezsgői is, mint a Dom Pérignon vagy a Moët & Chandon.

A Forbes jelentése szerint jelenleg a luxuskonszern tulajdonosa, Bernard Arnault a világ leggazdagabb embere, akinek a vagyona idén év elejére elérte a 233 milliárd dollárt.