A vendéglátóhelyek, szállodák által pop-up módon, azaz ideiglenesen, egy-két hónapig működtetett strandokat szállják meg legújabban a divatcégek: ezek partszakaszait veszik birtokba a logós napernyők, nyug- és baldachinos ágyak, törülközők, és sokszor a strand idejére nyílik valami bár és egy könnyűszerkezetes, sebtében felhúzott üzlet is a létesítmény részeként.

A luxusstrandok világába belekóstolt már

a Dior,

a Louis Vuitton,

a Gucci,

a Fendi,

a Dolce&Gabbana,

a Valentino,

a Missoni

és Armani is.

Az Index összeállításából kiderült, hogy ez win-win műfaj főként

a Távol-Keleten,

az USA-ban,

Dubajban

és St. Tropez-ban,

valamint pár olasz és spanyol lokáción dívik,

de megjelent a törökországi Bodrumban is.

St. Tropez azért különleges, mert több márka is a francia Riviéra luxusvároskájában látta meg a potenciált: tavaly volt itt strandja a Louis Vuittonnak, a Guccinak, a Loro Pianának, a Giorgio Armaninak, a Diornak, de ezt a jó szokását idén is folytatta itt a Jacquemus és a Dolce&Gabbana úgyszintén. Utóbbi divatcégnek egyébként az idei ilyen fronton a második szezonja Marbellán és a taorminai Four Seasons hotelben is, de idén megjelentek Dubajban és Portofinóban is ezzel.

A kalkulációk szerint, ha az ember visszafogja magát, átlagosan fejenként 580 ezer forintos napi költéssel is lehet számolni egy luxusstrandon, ebben az összegben az éttermi fogyasztások és a boltokban vásárolt termékek is benne van.

A divatszakma szerint a tengerpart az utolsó terep, amit még a divatcégeknek meg kell hódítani, minden más platformon már ott vannak.