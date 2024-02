Az ellátási láncok akadozása és a Kínától való függőség csökkentése arra ösztönözte Joe Biden amerikai elnököt, hogy támogassa az amerikai ellátási lánc kiépülését az elektromos autók gyártásánál. Mivel a piacvezető a Tesla, elsősorban Elon Musk cégét érintette a dolog.

Magas fizetések, drága gyártás

Musk már korábban is lelkesen próbálkozott az amerikai gyártással: a most működő 4 gyárból 2 ott üzemel (egy Texasban, egy Kaliforniában), és elő nagy akkumulátorgyárát, a Gigafactoryt is Nevadában építette fel. Ehhez a kormány annyit tud hozzátenni, hogy adóhitelt biztosít az autókhoz, vagyis a vásárló levonhat egy adott összeget adójából, ha elektromos autót vásárol.

Igen ám, de az USA-ban gyártani drága mulatság, a munkaerőköltség igen magas, hisz a világon itt a legmagasabbak a fizetések Svájc után. Ez még nem lenne probléma, ha a járművekre nagy kereslet jelentkezne magas áron, de hát ez nem így van. Árat kell csökkenteni, hogy vigyék az autókat, ahhoz pedig költségcsökkentés kell, és máris képbe kerülnek az olcsó kínai akkumulátorok. A Tesla tavaly jó alaposan be is vásárolt belőlük, miután átmenetileg lazítottak a szigorú szabályokon, de decemberben bezárult a lehetőség a Bloomberg szerint.

Kína pótlása

A kínai importot helyettesíteni kellene, nem csak az akkumulátorok egészét tekintve, hanem a hozzá való fémek és alkatrészek beszerzését is máshonnan kellene megoldani. Ez azonban igen nehéz, mivel Kína az elsődleges kitermelője és feldolgozója a szükséges ritkafémeknek, és igen körülményes máshonnan beszerezni ezeket. A Tesla mellett a hagyományos gyártók, akiknek az elektromos autók fejlesztése sok pénzt emészt fel, szinte lehetetlen helyzetbe kerülnek, ha nem importálhatnak Kínából, és az adóhitelt/visszatérítést sem vehetik igénybe a járművek értékesítésekor.

A gyártóknak olyan országokból kell beszerezni a nyersanyagokat, melyeknek szabadkereskedelmi megállapodása van az USA-val. A feladat pár év alatt lehet, hogy megoldható lesz, de nem biztos, hogy minden gyártó képes lesz rá, igaz, hogy közben a szabályok is módosulhatnak, ha nagyon szükséges, ugyanakkor más országok kitermelőit, feldolgozót is ösztönözheti ez a szabályozás, hisz jó lehetőséghez jutnak az amerikai piacon.

Van, akinek nagy lehetőség

A lehetőség olyan ázsiai országokat is helyzetbe hozhat, mint Dél-Korea vagy Indonézia. Felfuttathatják a nyersanyagok feldolgozását, még ha azok egy része Kínából is származik, és így akadálytalanul szállíthatnak az amerikai piacra. Az elektromos autók felfutását illetően a piac még mindig optimista: úgy gondolják, hogy 2030-ban minden második eladott autó elektromos lesz az USA-ban. Ha így lesz, amit persze nem tudhatunk, akkor valóban érdemes ráállni az említett országok cégeinek erre az iparágra.