Január végéig újraindulhat a pancsevói erőmű, miután Washington zöld utat adott erre. A finomító az orosz szankciók élesedése után 36 napig állt.

A NIS-t októberben érték el az amerikai pénzügyminisztérium szankciói, ami miatt le kellett állítani a kőolajszállítást a horvát JANAF vezetékén keresztül. Ennek részeként pedig a pancsevói finomító termelése is leállt – írja a Reuters.

Az USA most január 23-ig meghosszabbította a működési licencet, a JANAF pedig külön engedéllyel szállíthat a NIS számára ugyaneddig az időpontig.

A NIS-ben az orosz Gazprom 11,3 százalékos, a szankcionált Gazprom Nyeft 44,9 százalékos részesedéssel bír, a szerb állam 29,9 százalékot, a többit kisrészvényesek és dolgozók birtokolják. Az OFAC december végén már engedélyt adott arra is, hogy a NIS orosz tulajdonrészének eladásáról tárgyaljanak március 24-ig, és Aleksandar Vucic szerint a Gazprom a magyar MOL-lal tárgyal a többségi pakett esetleges értékesítéséről.

