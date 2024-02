Egy átlagos keresetű, egyedülálló polgár Európában körülbelül a keresete egyharmadát fizeti be adó formájában. Ez természetesen csak a nagy átlag: az öreg kontinensen jelentősek a különbségek az adóterhek tekintetében.

Uniós összehasonlításban a tehetősebb nyugat-európai államok dolgozói fizetik a legtöbb közterhet.

A legmagasabb személyi jövedelemadó-kulccsal rendelkező országok sorrendben a kontinensen az Euronews Business szerint:

Dánia (55,9 százalék); Ausztria (55 százalék); Portugália (53 százalék); Svédország (52,3 százalék); Belgium (50 százalék).

Ezzel szemben a legalacsonyabb adókulcsú európai országok:

Románia (10 százalék);

Bulgária (10 százalék);

Bosznia-Hercegovina (10 százalék);

Koszovó (10 százalék);

Észak-Macedónia (10 százalék).

A legmagasabb, 55,9 százalékos adókulcs ellenére a 2023-as World Happiness Report szerint Dánia már negyedik éve a világ második legboldogabb országa. Ezt részben az indokolja, hogy a dán munkavállók úgy érzik: kellő védelmet és színvonalas szolgáltatásokat kapnak az államtól a befizetett közterhekért cserébe.

Csak két példa. Az oktatás, beleértve a felsőoktatást is alapvetően ingyenes Dániában, az egyetemi, főiskolai hallgatók ösztöndíjat is kapnak a dán kormánytól. A támogatás az eleve rugalmas dán munkahelyeken is folytatódik: a családos munkavállalók például 52 hét szülői szabadságra jogosultak, amelyből 32 hetet az állam fizet. Ahogy a munka elveszítése esetén is ott a sűrű szövésű társadalmi háló a dánoknak.

Arról nem is beszélve, hogy a magasabb adókkal sújtott országokban, így Dániában is jellemzően magasabbak az átlagfizetések, ez pedig jelentősen enyhíti a pénzügyi nyomást. Az Eurostat adatai szerint Dániában az átlagbér 2022-ben körülbelül 62 972,33 euró volt. Miközben Dániában nem tabu a fizetés, a bértárgyalások is nyitottabbak, és az élethosszig tartó tanulásra is nagy hangsúlyt helyeznek.