Tartósan visszatérhet az olcsó gáz kora

Miközben a szén és az olaj visszaszorulása várható klímavédelmi okokból, a földgázt ez nem érinti: mindenki annyit hozhat felszínre, amennyit csak bír. Most remek piaca is van az orosz gáz kiesésével, és a technológia is adott, hogy bárhová eljuttassák.