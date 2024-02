Elon Musk bejelentette, hogy űrkutatási és űrszállítási szolgáltatásokat nyújtó vállalatának, a SpaceX-nek a jogi székhelyét Delaware államból Texasba helyezi át.

A dél-afrikai származású mérnök, üzletember két héttel ezelőtt már bejelentette, hogy az elektromos autógyártó Tesla részvényesei szavazni fognak erről a lépésről.

A Neuralink nevű, agyi chipbeültetéssel foglalkozó cége pedig Nevadába tette át jogi székhelyét .

A költözés hátterében egy delaware-i bírónő, Kathaleen McCormick január 30-i ítélete áll, ugyanis a bíróságon hatályon kívül helyezték Musk 55,8 milliárd dolláros, (mintegy 20 ezer 220 milliárd forintnyi) 2018-ban kialkudott bércsomagját.

A bírónő ítélete szerint a Tesla igazgatói anno, az Elon Muskkal folytatott bértárgyalások során nem tájékoztatták teljes körűen a részvényeseket.

A béralku az amerikai vállalati történelem eddigi legnagyobbja volt, és hozzájárult ahhoz, hogy Elon Musk 200 milliárd dollár (közel 80 ezer milliárd forint) körüli nettó vagyonnal a világ leggazdagabb embere lett.

Musk Teslánál kapott javadalmazása teljesítmény alapú volt, többek között olyan célokat tartalmazott, mint

A pert és ezzel a lavinát egy kisrészvényes, Richard Tornetta indította el, aki szerint túlfizetésről van szó. Annak ellenére, hogy mindössze kilenc Tesla-részvényt birtokol, Tornetta jogi lépéseket kezdeményezett a jutalom visszavonását követelve.

A bírói döntés nyomán Elon Musk nyilvánosan fejezte ki elégedetlenségét: az X közösségi médiaplatformon arra ösztönözte a vállalatokat, hogy fontolják meg átköltözésüket Delaware-ből egy másik államba.

– tette hozzá Elon Musk.

Sok amerikai nagyvállalat, köztük az Amazon is, Delaware-ben van bejegyezve, amely arról ismert, hogy könnyű adózással rendelkezik – számolt be az ügyről a BBC.

Az ítéletet követően Elon Musk közvélemény-kutatást indított az X-en, amelyben azt kérdezte, hogy a Tesla változtassa-e meg a székhelyét Texas államra. A szavazásra több mint 1,1 millióan szavaztak, és több mint 87 százalékuk a változtatás mellett voksolt.

– hangsúlyozta a Tesla első embere az X-en.

Az elektromos autógyártó egyébként 2021-ben költöztette el a vállalat jogi központját a kaliforniai Palo Altóból a texasi Austinba.

SpaceX has moved its state of incorporation from Delaware to Texas!



If your company is still incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. pic.twitter.com/B7FLByL2dY