Február elejétől napi 12 vonat közlekedik Szeged és Szabadka között. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a kínálatbővítés révén Szabadkáról 10:37-kor indul egy vonat, amely 11:57-kor érkezik Szegedre. Szegedről pedig 12:04-kor indul vissza egy járat, ez 13:24-kor áll meg Szabadkán. Ezzel napközben is biztosított lesz a három óránkénti közlekedés a vonalon. A menetidő a határrendészeti vizsgálatokkal együtt másfél óra.

A tájékoztatójában a MÁV azt írja, hogy a vonalon a nemzetközi utazások száma két év alatt megközelítette a 200 ezret. Ennél azonban elmondásuk szerint sokkal nagyobb a teljes igénybevétel, mivel a belföldi díjmentes utasforgalom, továbbá az ország- és vármegyebérletekkel történő országhatárt át nem lépő ingázás is kiemelkedő.

Rámutatnak, hogy 2024-ben 88 ezren, 2025-ben pedig már összesen 106 ezren vásároltak nemzetközi jegyet, miközben a belföldi utazások is egyre népszerűbbek.