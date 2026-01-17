Február elejétől napi 12 vonat közlekedik Szeged és Szabadka között. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a kínálatbővítés révén Szabadkáról 10:37-kor indul egy vonat, amely 11:57-kor érkezik Szegedre. Szegedről pedig 12:04-kor indul vissza egy járat, ez 13:24-kor áll meg Szabadkán. Ezzel napközben is biztosított lesz a három óránkénti közlekedés a vonalon. A menetidő a határrendészeti vizsgálatokkal együtt másfél óra.
A tájékoztatójában a MÁV azt írja, hogy a vonalon a nemzetközi utazások száma két év alatt megközelítette a 200 ezret. Ennél azonban elmondásuk szerint sokkal nagyobb a teljes igénybevétel, mivel a belföldi díjmentes utasforgalom, továbbá az ország- és vármegyebérletekkel történő országhatárt át nem lépő ingázás is kiemelkedő.
Rámutatnak, hogy 2024-ben 88 ezren, 2025-ben pedig már összesen 106 ezren vásároltak nemzetközi jegyet, miközben a belföldi utazások is egyre népszerűbbek.
Minden jegy olcsóbb lett a MÁV-nál, de ez nem jár csak úgy mindenkinekPénteken életbe lépett a MÁV okoskedvezménye, ami minden jegytípusra, így a helyjegyekre is, egységes 15 százalékos kedvezményt ad. Egy feltétellel. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!