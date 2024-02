A kisadózó vállalkozások tételes adója korábbi formájában 2022 augusztus végén szűnt meg. A Számlázz.hu fintech cég adatai szerint ekkor 261 ezer olyan ügyfelet regisztráltak, akik ezt az adózási formát választották.

A szabálymódosításokat követően azonban első körben 35 ezerre csökkent a számuk, az elmúlt egy évben azonban valamelyest nőtt, 40 ezerre.

A legtöbben átalányadózók lettek, de olyanok is akadtak a közlemény szerint, akik társas vállalkozást alapítottak. Azok, akik a módosítások után is a katánál maradtak, már 2022 előtt is vállalkozók voltak, és 20 százalékuk rendelkezik könyvelővel.

A cég szerint vélhetően azért ilyen alacsony a könyvelőt igénybe vevők aránya, mert viszonylag egyszerű az adminisztráció a kata adónem körül, és az éves bevallás elkészítésére is találnak megoldást.

Mint ismert, 2022 szeptembere óta csak azok választhatják a kata adózási formát, akiknek kizárólag magánszemély partnerei vannak – ez nagy felháborodást keltett az intézkedés bejelentésekor. Az így adózó vállalkozók között sokan fodrászok, kézművesek, alkotóművészek, nyelvtanárok vagy személyi edzők.

A 23KATA bevallás határideje idén február 26-a.