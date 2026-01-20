A Scope Ratings hitelminősítő intézet stabil kilátások mellett megerősítette a 4iG Nyrt. adósbesorolását. A 4iG Nyrt. stabil kilátású (BB-) kibocsátói besorolást, kötvényeinek adósságbesorolása pedig szintén (BB-) minősítést kapott. A társaság fejlődését a távközlési üzletág stabilitása, az űr- és védelmi ipari expanzió, valamint a nemzetközi stratégiai partnerségek egyaránt támogatják. Az elemzők szerint a következő években jelentősen tovább javulhat a 4iG Csoport eredményessége – közölte a vállalatcsoport.

Kifejtették: a Scope Ratings GmbH hitelminősítő intézet felülvizsgálata során megerősítette a 4iG Nyrt. és kötvényeinek kibocsátói adósságbesorolását (BB-, stabil kilátásokkal és BB-).

Az elemzők szerint a 4iG Csoport stabil távközlési piaci pozíciói, valamint pénzügyi stabilitása is összhangban van az adósbesorolási szintjével. Az elemzői értékelés szerint a stratégiai partnerségek és a közös vállalatok létrehozása érdemben hozzájárulhat a csoport piaci jelenlétének erősödéséhez. Az űr- és védelmi ipari együttműködések hozzáférést biztosítanak a széles körű nemzetközi tudásbázisokhoz és technológiai platformokhoz, amelyek elősegíthetik a gyártási volumen növekedését és az exportlehetőségek javulását, így a 4iG fokozatosan erősítheti pozícióját az űr- és védelmi ipari értékláncban.

A Scope Ratings előrejelzése szerint

a 4iG Csoport Scope által korrigált EBITDA-ja 2025-ben megközelíti a 247 milliárd forintot, mintegy 34 százalékos EBITDA-marzs mellett.

Az elemzés alapján a 2025-ben bejelentett, illetve lezárt akvizíciók teljes éves hatása érdemben javítja az eredménytermelő képességet, így

az EBITDA 2026-ban 260 milliárd fölé emelkedhet, míg 2027-re várhatóan meghaladja majd a 330 milliárd forintot.

Az elemzés a megvásárolt vállalatok konszolidációját követően fenntartható adósságállományt vetít előre. A Scope Ratings a 4iG Csoport likviditását megfelelőnek értékeli, és megítélése szerint a cégcsoportot nem terheli érdemi hiteltörlesztési nyomás.

A Scope Ratings jelentése kitér a Magyar Nemzeti Bank NKP II. programjának keretében kibocsátott vállalati kötvények intézményi és banki befektetőivel kötött megállapodásra. Ennek értelmében a kötvények tőketörlesztése – a kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett – a futamidő végén, 2031-ben, egy összegben esedékes. Az elemzők úgy értékelik, hogy a vállalat likviditását kedvezően befolyásolja az egyösszegű visszafizetésre irányuló új konstrukció, amely hozzájárul ahhoz, hogy a likviditási mutató 2025-ben 110 százalék felett alakuljon, míg 2026–2027-ben meghaladja a 200 százalékot.

Végül megjegyezték, a besorolások és a kilátások részletes magyarázata a Scope Ratings GmbH weboldalán érhető el.