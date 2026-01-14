A One Macedonia, a 4iG Csoport telekommunikációs leányvállalata nyert Észak-Macedónia országos 5G frekvenciapályázatán, így lehetőséget kap arra, hogy létrehozza az ország első, teljes lefedettségű, önálló (5G SA) hálózatának alapjait – írta szerdai közleményében a 4iG.

Ismertették, a beruházás keretében a régió egyik legfejlettebb és legbiztonságosabb „5G standalone” hálózata valósulhat meg az Ericssonnal kialakított stratégiai együttműködésre építve, összhangban az európai szabványokkal és értékekkel.

Azt ígérték, a kereskedelmi 5G szolgáltatások bevezetése 2027 márciusában indulhat.

A macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK), Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság bejelentette, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a budapesti székhelyű 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia. A döntés megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt, amely előrelépés lehet a régióban a biztonságos és hosszú távon is megbízható digitális konnektivitás fejlesztésében.

A pályázati eljárás eredményeként a One Macedonia jogosultságot szerzett a régió egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére. A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki. Jelezték:

Az új 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve.

A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását, valamint lehetővé teszi egy modern, nagy teljesítményű és skálázható hálózati környezet létrehozását. A legújabb technológiai megoldásokra épülő infrastruktúrának köszönhetően a One Macedonia országos léptékben nyújthat újgenerációs konnektivitási lehetőségeket lakossági és üzleti ügyfelei számára egyaránt.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa.

A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését,

2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő.

A fejlesztés célja, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára gyors, megbízható és magas szintű védelmet nyújtó mobilkapcsolatot biztosítson, összhangban az európai szabványokkal. Az új hálózat stabil és jövőorientált digitális infrastruktúrát teremt, amely ösztönzi az innovációt és hozzájárul a hosszú távú gazdasági növekedéshez.

A közép-kelet-európai régió egyik meghatározó technológiai és távközlési vállalatcsoportjához, a 4iG Csoporthoz tartozó One Macedonia aktív szerepet vállal Észak-Macedónia digitális ökoszisztémájának fejlesztésében és az ország technológiai fejlődésének felgyorsításában. A nagyvállalat One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán: Albániában vezetékes és mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt, Montenegróban pedig mobilszolgáltatóként működik.