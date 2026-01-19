Az idei év elején szépen lassan kúszik felfelé az üzemanyagok ára. Ez leginkább a Brent olaj hordónkénti áremelkedésének köszönhető, ami most újra 63-64 dollár környékén mozog. A forint is gyengült a dollárral szemben, így január 20-tól, keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül majd többe – írja a holtankoljak.hu.
Január 19-én az alábbi átlagárak vannak a benzinkutakon:
- a 95-ös benzin ára literenként 563 forint;
- a gázolaj ára literenként 575 forint;
A portál szerint ezek az árak emelkedhetnek tovább január 20-tól.
