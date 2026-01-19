2025-ben rekordszámú, összesen 63 élődonoros veseátültetést végeztek Magyarországon, ami 21,15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Mérföldkőhöz érkezett a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben 2007 óta működő gyermek szívtranszplantációs program is: tavaly elvégezték a 100. szívátültetést – közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Transzplantációs Igazgatósága.

Nemzetközi adatok szerint egy elhunyt szervdonor átlagosan 30,8 életévet ad a társadalomnak.

Ennek alapján a 2025-ös hazai szervadományozások, valamint az Eurotransplant együttműködés keretében megvalósult transzplantációk összesen 4528 új életév lehetőségét biztosították a betegek számára.

Az OVSZ Szervkoordinációs Irodája 2025-ben 209 donorjelentést fogadott 54 kórházból. Ezek eredményeként 43 intézményben összesen 147 elhunyt donáció valósult meg. Elhunyt donorokból 436 szervet, élődonorokból pedig 63 szervet távolítottak el transzplantációs céllal.

Az Eurotransplant együttműködés keretében 89 külföldi donorszervet ültettek be Magyarországon: 56 vesét, 17 májat, 12 szívet, 1 hasnyálmirigyet és 3 tüdőt. Az elhunyt donoros szervátültetések 25,57 százaléka külföldi szerv felhasználásával történt.

A négy egyetemi városban működő hét transzplantációs központban 2025-ben összesen 411 szervátültetést végeztek. Ezek közül 348 beavatkozás elhunyt donorokból, 63 pedig élődonorokból származó szervekkel történt.

Tavaly 198 elhunyt donoros veseátültetés történt (Budapesten 98, Debrecenben 28, Pécsett 33, Szegeden 39), valamint 63 élődonoros veseátültetést végeztek (Budapesten 45, Debrecenben 3, Pécsett 12, Szegeden 3). Emellett 71 májátültetés, 53 szívátültetés (44 a Semmelweis Egyetemen, 9 a GOKVI-ban), 17 tüdőátültetés, 7 kombinált vese-hasnyálmirigy-átültetés (6 Budapesten, 1 Pécsett), továbbá Budapesten és Pécsen 1-1 önálló hasnyálmirigy-átültetés történt. A 411 beavatkozás összesen 403 beteg számára jelentett életmentő megoldást.

2025-ben összesen 1865 beteg szerepelt a transzplantációs várólistán: az év elején nyilvántartott 1304 beteg mellé 561 új beteg került a listára. Az év végén 1327 beteg várt életmentő szervátültetésre.

A várakozási idő a szív- és tüdőátültetés esetében volt a legrövidebb, átlagosan 0,47 év. Májátültetésnél az átlagos várakozási idő 0,92 év, önálló hasnyálmirigy-átültetésnél 1,18 év, kombinált vese–hasnyálmirigy-átültetésnél 1,81 év volt. A vesetranszplantációra várók átlagosan 3,47 évet töltöttek a listán.