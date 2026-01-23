A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között - közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán. Takács Péter azt írta: a jelentés arra is kitért, hogy az OECD-országok közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű emelkedés az orvosi bérekben 2013-tól, „ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi bért".
Magyarországon az elmúlt években végrehajtott történelmi léptékű orvosi béremelésnek köszönhetően míg 2010-ben a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt, addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot - emelte ki.
Az adatok pontosan tükrözik a magyar kormány célját: magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak - fogalmazott Takács Péter.
Szőnyeg szélére állította Magyarországot az OECD: javítani kell az egészségügyönFejenként évente 1925 eurót költ Magyarország egészségügyre, nagyjából az uniós átlag felét – derül ki az OECD friss országjelentéséből. Bár az állami finanszírozás aránya nőtt, a betegek továbbra is jelentős összegeket fizetnek saját zsebből, miközben a rossz egészségi mutatók, a magas halálozás és a kockázati tényezők még mindig az EU-átlag felett maradnak.
