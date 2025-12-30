A külső tényezők nem kedvezőek: Németországban nem látszik, hogy a strukturális problémák megoldódnának, a világgazdaságban pedig „egy hajszálon lebeg” a mesterséges intelligencia boom, „ami Amerikát hajtja, de Európát nem annyira„ – így fogalmazott Pogátsa Zoltán közgazdász az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, amikor összefoglalta, hogyan látja a magyar gazdaság helyzetét.

Azok a nagy beruházások, amelyektől a kormány várta évről évre a 4 százalékos növekedést, egyelőre nem indultak be, és nem is nagyon tudjuk, hogy hogyan lesz – fogalmazott, utalva a CATL, a BYD és a BMW beruházásokra.

„Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ő szeretné tudni, hogy hogyan lesz a 200 forinton megvett tejből 800 forintos tej a boltban, az egész ország szeretné tudni, de ezt sosem tudtuk meg valójában” – mondta a közgazdász, aki emlékeztetett, hogy azt sem tudjuk, miért volt Magyarországon a legmagasabb az élelmiszer- és lakásinfláció.

„Hiányoznak azok a kutatások kormányzati oldalról, amelyre szakpolitikát lehetne építeni, hogy ne csak kezeljük, mint egy hidegvizes lepedővel, lenyomjuk az inflációt, hanem értsük meg, hogy mik az okok” – mondta Pogátsa Zoltán.

„Az a gazdasági modell, amit a Fidesz vitt 15 éven keresztül, hogy a foglalkoztatást bővítjük, de a termelékenység nem nő, vagy nem zárkózik fel az Európai Unióhoz – ez tarthatatlan. A Fidesz sem tudná tovább csinálni azt, amit eddig csinált. Az a modell kifulladt” – jelentette ki a közgazdász.

Magas hozzáadott értékre kell átállítani a magyar gazdaságot.

A szakember szerint most azon áll vagy bukik a dolog, hogy milyen képzettsége van az embereknek – nemcsak szakmai, hanem problémamegoldó képesség, matematikai képességek, nyelvi kompetenciák, együttműködési készségek.

„Nem vasbeton, nem stadion, nem út, hanem okos, egészséges, képzett, együttműködni tudó emberek halmaza az, ami versenyképes„ – mondta. A közgazdász szerint „ha egy ország fejlődik, akkor egyébként visszacsatolódik oda, hogy az emberek sokkal optimistábbak lesznek, nagyobb energiákat fektetnek be. Ez egy öngerjesztő folyamat lehet.”

Pogátsa Zoltán szerint, ha Orbán Viktor be szeretne kerülni a történelembe, akkor sokkal jobban be tudna kerülni azzal, hogy ő volt, aki felvirágoztatta Magyarországot.

„Szerintem Orbán Viktor sem azzal szeretne bekerülni a történelembe, hogy az ő kormányzása alatt ment vissza legalulra a magyarok elkölthető jövedelme az európai uniós tabellán. Hogy ez ne így legyen, ahhoz neki valami gyökeresen mást kellene csinálni” – fogalmazott a közgazdász.