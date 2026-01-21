Orbán Viktor szerint az extrém hidegben nem lehet hátradőlni. Facebook-bejegyzésében azt írta: „A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.”

A miniszterelnök megjegyezte, hogy évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. „Ilyenkor érezzük igazán, mekkora érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai világban is hozzájutunk az ország energiaellátásához szükséges olajhoz és gázhoz” - fogalmazott.

Ha nem vennénk olcsó orosz kőolajat meg földgázt, nem lehetne fenntartani a rezsicsökkentést - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának nyilatkozva.

Az MTI tudósítása szerint a tárcavezető közölte: ha kiiktatjuk az orosz olajat és gázt, arra kell számítani, hogy a magyar rezsiszámláknál háromszoros lesz a növekedés, de a vállalatoknál is jelentősen nőnek majd az árak, gyárak fognak tönkremenni, munkahelyek ezrei, tízezrei kerülnek veszélybe.

Bejelentette: elkészült egy jogi beadvány, megállapodott a szlovákokkal, és közösen az európai bíróság előtt megtámadják azt a döntést, amelynek értelmében 2027 októberétől nem lehetne orosz földgázt vásárolni. Sürgős eljárást kérnek, és a döntés felfüggesztését is.

Szijjártó Péter arról is beszélt: a Mol mint a legnagyobb magyar vállalat reális eséllyel bír arra, hogy a szerbiai olajvállalat többségi tulajdonát megvegye az oroszoktól. Ezáltal magyar vállalati koordinációval tud működni Szlovákia, Magyarország és Szerbia olajpiaca.

Soha ilyen biztonságban nem volt még a közép-európai energiaellátás, mint most, és soha ilyen erős pozícióban nem volt még magyar vállalat a régió energiapiacán, továbbá az árképzésben sem volt még ilyen jó helyzet - sorolta a tranzakció előnyeit.

Jelezte: a megállapodás életbe lépéséhez kell az amerikai szankciós hivatal jóváhagyása, és reményét fejezte ki, hogy az amerikaiak azt is jóváhagyják, hogy a pancsovai finomító január 23-a után is működhessen.