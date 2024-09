Zuhanásba fordultak kedden az olajárak, a Brent típus 4,5 százalékkal esik, a hordónkénti ár már 74 dollár közelében van, az amerikai irányadó nyersolajfajta (WTI) árazása is lefelé tart 4 százalékkal. Az olaj jegyzésára idén nem volt még ilyen alacsonyan, a Brent tavaly decemberben járt 72 dollár/hordó közelében.

Nincs érv az olajár emelkedés mellett

Az árakat nyomás alatt tartják az OPEC+ tagoktól érkező hírek, amely szerint az exportáló országok ragaszkodnak hozzá, hogy októbertől fokozatosan kihátráljanak az önként vállalat termeléscsökkentésből.

Erre tett rá egy lapáttal, hogy napok óta a gazdaság lassulására utaló jelek érkeznek Kínából: a feldolgozóipar teljesítménye augusztusban ismét zsugorodott, már a negyedik egymást követő hónapban. Kína továbbra is a világ első számú olajimportőre, az ottani gazdasági adatok ezért kiemelt jelentőségűek az olajexportőrök számára.

A fő indikátor az esésben a Bloomberg szerint azonban egy líbiai jegybankár nyilatkozata volt, aki belengette: küszöbön áll az OPEC-ország kitermelését újra stabilizáló megállapodás megkötése.

Ezzel napi félmillió hordó olaj kerülhet vissza a piacra.

Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégája azt írta, hogy kifejezetten borús a hangulat az olajpiacon, az árak esését még az ideiglenes líbiai termeléskiesés sem tudta nemhogy megakadályozni, de mérsékelni sem. Ha a 75 dolláros támasz elesik, megnyílik a tér a 71 dolláros szint felé. A Saxo szakértője szerint már elég lenne ahhoz, hogy taktikát váltson az OPEC+, hiszen az októberre tervezett kibocsátás-növelést még 90 dolláros hordónkénti árfolyam mellett határozták el.

Nagy áresés is jöhetne a hazai kutakon

Az olajpiaci fejlemények előbb utóbb megmutatkoznak majd a hazai benzinkutakon is. A kútüzemeltetők napról-napra egyre olcsóbban vásárolhatnak az üzemanyag importőröktől, mivel a mediterrán jegyzésárak is estek, nem is akármekkorát, tavaly július óta nem látott mélypontra: a gázolaj tonnánkénti ára 677 dollár kedden, közel 7 százalékkal olcsóbb, mint egy hete. Ha pedig az importőrök olcsóbban tudnak üzemanyagot behozni, akkor arra a nagykereskedelmi piac vezető szereplőjének, a Molnak is célszerű reagálni.

A mediterrán gázolaj jegyzésár változása (dollár/tonna)

A hét százalékkal csökkenő jegyzésárakból a devizahatások azonban valamennyit elvesznek: egy hét alatt a dollár-forint keresztárfolyam 351-ről 356,7-re emelkedett (másfél százalékos az árváltozás). Ha nem kellene a dollár/forint árfolyammal kalkulálni, akkor akár hét százalékkal is csökkenhetnének az árak a hazai benzinkutakon, vagyis a 600 forintos literenkénti ár hirtelen 558-ra mérséklődhetne.