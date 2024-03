Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Egyre nagyobb az ügyfelek igénye a pénzügyi biztonságra, valamint egyre inkább felismerik és kihasználják a nyugdíj- és egészségpénztárak előnyeit is – derül ki az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és Egészségpénztár friss kutatásából.

A válaszadók a biztonságérzetet és az adókedvezmény lehetőségét jelölték meg legfőbb előnyként a nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások esetében. Az egészségpénztári megtakarítások kiemelten fontosak a válaszadók számára az egészségügyi költségek kezelésében és az egészségmegőrzés szempontjából egyaránt.

Egészség- és nyugdíjcélú megtakarításokkal összesen 280 ezer forintnyi adókedvezményt vehetnek igénybe azok, akik legalább ennyi személyi jövedelemadót (szja) befizettek az előző évben. A különféle kedvezményekről és azok igénybevételéről részletesen is írtunk korábbi cikkünkben, amelyet itt olvashat el.

2022-ről 2023-ra is nőtt az egyéni egészségpénztári befizetések mértéke, a trend folytatódni látszik: az idei év első két hónapjában, az előző év azonos időszakához mérten közel 25 százalékos többlet-befizetéssel növelték az ügyfelek megtakarításaikat az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál.

Mennyit tegyünk félre a magasabb nyugdíjért?

A megtakarítási számlával rendelkezők eltérő összegeket fordítanak minden hónapban nyugdíjcélra: a kitöltők fele havi 8 és 30 ezer forint közötti összeget tesz félre nyugdíjmegtakarításként.

Ugyanakkor a megkérdezettek közel harmada úgy véli, ennél jóval magasabb összeget, több mint 50 ezer forintot lenne érdemes szánni erre a célra havonta.

Már a munkerőpiacra lépéskor érdemes elkezdeni a nyugdíjcélú megtakarítást.

Például egy 25 éves férfi, aki havonta 11 ezer forintot utal pénztári számlájára, időskorára akár 100 ezer forinttal több nyugdíjra számíthat, mintha csak az állami rendszerre támaszkodna.

Egy ugyanilyen korú nőnek kicsit nehezebb a dolga, mivel a statisztikák alapján ő várhatóan hosszabb ideig élvezheti majd a nyugdíjas éveit, így hosszabb időre elegendő megtakarítást kell felhalmoznia, így körülbelül havi 6 ezer forinttal többet kell rászánnia az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre, hogy élete végéig élvezhesse a 100 ezer forintos havi extra járadékot.

Lakáshitel törlesztése az egészségpénztári számláról

Aki kicsit később ébred, az sem késett le semmiről, csak több pénzt kell elhelyezni a számlán. Például egy 40 éves férfi havonta 22 ezer, egy ugyanilyen korú nő havi 34 ezer forintot félretéve ugyanilyen összegű járadékkal számolhat nyugdíjaséveit elérve.

A rugalmas és szükségletekhez igazítható befizetési lehetőséget kihasználva, egészségcélú megtakarításra a válaszadók 43 százaléka általában 6 és 15 ezer forint közötti összeget szán havonta. 15 ezer forintnál is nagyobb összeget tesz félre egészségcélú kiadásokra a kitöltők 39 százaléka, sőt ezen belül a tagság egy része havi 50 ezer forintnál is többet fordít egészségcélra és a pénztári előrelátó szolgáltatások kihasználására.

„Az egészségpénztári számlára feltöltött összegeket azonnal használatba vehetik a tagok, akár hétköznapi kiadásaik során is, például hiper- és szupermarketekben, drogériákban, patikákban, magánorvosi, fogorvosi ellátásoknál, vagy akár szemüveg vagy kontaktlencse vásárlásakor is, pénztártagként akár komoly szolgáltatói kedvezményekben is részesülve” –mondta Horváth Zsófia, az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és Egészségpénztár értékesítési- és marketing vezetője.

Kiemelte: a számlán lévő megtakarítást 180 nap elteltével pedig előrelátó önsegélyezés formájában fordíthatják akár lakáshitel törlesztésre, álláskeresési- és gyermeknevelési támogatásokra is vagy gyermek születéskor akár 1 millió forint értékű egyösszegű támogatásra.

Ez az egyenleg óvodástól középiskolás korig bezárólag beiskolázási költségekre, felsőoktatásban tanuló gyermekek után pedig albérlet és kollégiumi díj költségeire is használható.

Fontos a digitalizáció

A biztosító felméréséből kiderült, hogy a válaszadók bő háromnegyede számára fontos az online ügyintézés lehetősége. Azon válaszadóknak, akik már éltek az egészségpénztári tagi portálon keresztül elérhető kényelmes, papírmentes számlaelszámolás lehetőségével, 81 százalék elégedett volt, tehát jónak vagy kiválónak értékelte a funkciót.