Az Energiaügyi Minisztérium kérésére január 31-ig meghosszabbítja az MVM a kikapcsolási moratóriumot a rendkívüli téli időjárásra való tekintettel.
Ez azt jelenti, hogy a hónap végéig senki nem marad áram- és gáz nélkül, attól függetlenül, hogy van-e tartozása a közműszolgáltató felé.
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes és kormánybiztos Facebook-videójában tudatta, hogy a szükséges jogi lépések megtörténtek, így január 31-ig annak is biztosított az energiaellátása, akinek jelentős tartozása van.
A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a cél az, hogy az időjárási viszontagságok közepette mindenki biztonságban, meleg otthonokban tartózkodhasson.
Újabb havazáshullám érkezik, vastag hóréteg és hófúvás nehezíti a közlekedéstKedden déltől ismét kiterjedt csapadékzóna vonul át az országon, a déli és keleti térségekben jelentős mennyiségű friss hó hullhat, az északias szél többfelé hófúvást okozhat. A fagypont alatti hőmérséklet miatt a hóréteg tartósan megmarad.
