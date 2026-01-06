Az Energiaügyi Minisztérium kérésére január 31-ig meghosszabbítja az MVM a kikapcsolási moratóriumot a rendkívüli téli időjárásra való tekintettel.

Ez azt jelenti, hogy a hónap végéig senki nem marad áram- és gáz nélkül, attól függetlenül, hogy van-e tartozása a közműszolgáltató felé.

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes és kormánybiztos Facebook-videójában tudatta, hogy a szükséges jogi lépések megtörténtek, így január 31-ig annak is biztosított az energiaellátása, akinek jelentős tartozása van.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a cél az, hogy az időjárási viszontagságok közepette mindenki biztonságban, meleg otthonokban tartózkodhasson.