A múlt héten 45 700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Ez valamivel több, mint az azt megelőző heti 42 500 beteg.

Légúti fertőzés tüneteivel mostanáig már 216 300 ember kereste fel orvosát.

A legfrissebb tájékoztatás szerint a január 12. és 18. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,4 százaléka volt gyerek, 32,5 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,7 százalékuk a 35-59 évesek, míg 8,4 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Kórházba 191 embert vettek fel a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 11-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra.

Az év harmadik hetében tíz közigazgatási területen nőtt, öt közigazgatási területen csökkent, ötben nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héthez képest.

Múlt héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról összesen kilenc jelentés érkezett Komárom-Esztergom (4), Tolna (1), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2) és Veszprém (2) vármegye területéről. Ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek.

A helyi járványgóc miatt rendkívüli tanítási szünetet is el kellett rendelni egy általános iskolában. Az Origo beszámolója szerint influenzaszerű és gyomor-bélrendszeri tünetekkel terjedő megbetegedések miatt ideiglenesen bezárták a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményét. Hétfőn a 217 tanulóból már 109-en hiányoztak, kedden pedig ez a szám 130-ra emelkedett, a dolgozók is megbetegedtek.A tanítás várhatóan hétfőn indul újra.